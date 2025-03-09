Mimar Ece Gürel’in sır ölümü sonrası dikkat çeken detay! Son paylaşımları ortaya çıktı

Ece Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

"Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

"CADILIK EĞİTİM" VEREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, Hale Ö'yü gözaltına aldı. Hale Ö, bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

"Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenildi.