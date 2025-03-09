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Mimar Ece Gürel'in sır ölümü sonrası dikkat çeken detay! Son paylaşımları ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapacağını söyleyerek ortadan kaybolan mimar Ece Gürel'in ölümü akıllarda birçok işaretini de bıraktı. Kayıp mimar ekiplerin yoğun çalışması ile sağ bulunmuş ancak hayatını kaybetmişti. Tarot, enerji ve astrolojiyle ilgilendiği ortaya çıkan Ece Gürel'in sır ölümü sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gürel'in sosyal medya hesabından 1 Mart'ta yapılan paylaşımlardan birinde "Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli" ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:22
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Mimar Ece Gürel’in sır ölümü sonrası dikkat çeken detay! Son paylaşımları ortaya çıktı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

ECE GÜREL'İN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anına ait görüntü (AA)Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anına ait görüntü (AA)

Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

Sır ölümü ile akıllarda birçok soru işareti Ece Gürel'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar oldukça dikkat çekti. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Ece Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trEce Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

"Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli."

Ece Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trEce Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

"Anlatırsın unuturum, öğretirsin hatırlarım, dahil edersin ruhuma işler öğrenirim."

Ece Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trEce Gürel'in sosyal medya paylaşımları | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

"Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

"CADILIK EĞİTİM" VEREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, Hale Ö'yü gözaltına aldı. Hale Ö, bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

"Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenildi.

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