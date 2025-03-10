Ece Gürel'in cadılık hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: Son zamanlarda...
Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Ece'ye cadılık eğitimi verdiği öne sürülen Hale Nur Özen, "gerçeğe aykırı bilgi yaymak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınırken ifadesi ortaya çıktı. Özen, ifadesinde Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkilerinin çok yoğun olduğunu ve normal konularda bile takıntılı davrandığını belirtti. İşte detaylar...
İstanbul, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybetti.
CADILIK EĞİTİMİ VEREN ÖZEN GÖZALTINDA
Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) eğitim verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Özen, Hakim karşısına çıktı.
"DUYGUSAL TEPKİLERİ ÇOK YOĞUNDU"
Hakim karşısına çıkan Hale Nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.