Ece Gürel'in cadılık hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: Son zamanlarda...

Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:48

Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) eğitim verdiği öne sürülen ve Bursa 'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Hale Nur Özen (İHA)

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Özen, Hakim karşısına çıktı.

"DUYGUSAL TEPKİLERİ ÇOK YOĞUNDU"



Hakim karşısına çıkan Hale Nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.