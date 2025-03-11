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Ece Gürel’in babası konuştu: Kızımı kurban ettiler

Ece Gürel’in babası konuştu: Kızımı kurban ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 09:14
Ece Gürel, ölümünün ardında birçok soru işareti bıraktı. Gürel'in babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında isyan ederek "Kızımı kurban ettiler." dedi. En son mesajlaştığı arkadaşı ise Gürel'in iş yerinde mobbinge maruz kaldığı ve istifa dilekçesine imza attığı için ailesinin de baskı uyguladığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan cadılık eğitimi hocasının da ifadesi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…
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Ece Gürel’in babası konuştu: Kızımı kurban ettiler
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