Denizli’de dehşete düşüren olay! Babasının başını taşla ezerek öldürdü | Kan donduran itiraf

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü.

DARP EDİP BAŞINI TAŞLA EZDİ

Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti. Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü.