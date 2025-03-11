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Denizli'de dehşete düşüren olay! Babasının başını taşla ezerek öldürdü | Kan donduran itiraf

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki şahıs babasıyla tartıştı. Gözü dönen şahıs babasını önce sopayla darp etti ardından başını taşla ezerek öldürdü. Üstündeki kanlı kıyafetlerle hastaneye giderek cinayeti itiraf eden şahıs gözaltına alınırken adrese giden jandarma ekipleri, babanın cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 01:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 02:17
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Denizli’de dehşete düşüren olay! Babasının başını taşla ezerek öldürdü | Kan donduran itiraf

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü.

DARP EDİP BAŞINI TAŞLA EZDİ

Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti. Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü.

Babasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti | Fotoğraf-İHABabasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti | Fotoğraf-İHA

KANLI ELBİSELERLE KORKUNÇ İTİRAF!

Olayın ardından Çal Devlet Hastanesine giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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