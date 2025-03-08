Ece Gürel’in hocası konuştu: Cadılık eğitimi alıyordu | Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.
Sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.
Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesi toprağa verildi.
ECE GÜREL'İN ÖN OTOPSİSİ TAMAMLANDI
36 yaşındaki Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu hazırlandı.
Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.
Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.
Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.
Gürel'in iç beden muayenesinde ise akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirilen raporda, otopside Gürel'den biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındığı belirtildi.
Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.
Öte yandan Gürel'in ölümüne yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.
"CADILIK ZANAATİ" EĞİTİMİ ALMIŞ!
Gürel'in "Witchcraft" yani cadılık zanaati eğitimi aldığı iddiası gündeme gelirken, eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.
AYAHUASCA ÇAYI MI İÇTİ?
Öte yandan Gürel'in, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılan, halüsinojenik etkileri nedeniyle birçok ülkede yasaklı olan Ayahuasca çayı ile bir ritüel yaptığı iddiaları da konuşulmaya başlandı.
ALGI ZAMAN VE GERÇEKLİK HİSSİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından kullanılan bu çay, içeriğinde bulunan dimetiltriptamin (DMT) maddesi nedeniyle birçok ülkede yasak. Ayahuasca'nın algıyı, zamanı ve gerçeklik hissini değiştirdiği, bilinç durumunda geri dönülmez değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.