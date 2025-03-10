Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Ece Gürel'in acılı babası da Müge Anlı'nın programına telefonla bağlandı. Kızının telefonunun 15.00-18.00 arasında açık olduğunu ancak aramalara cevap vermediğini ifade eden Koçoğlu, "Ben giyinik olduğum halde orada dondum. Üstündekileri bırakacak bir insan değildi. Bu işte bir iş var. AFAD'ın ekiplerin nasıl çalıştığını gördüm." dedi.

Anne Gülşen Koçoğlu da benzer noktalara dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "Kafamda bir sürü sorular var ama cevabını veremiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, suçlayacak insan da bulamıyorum"

Ece'nin eşi Sezer Gürel ise eşinin meditasyon amaçlı ormana gitmediğini belirterek, "Kafa dinlemek ve ruhunu dinlendirmek için gitmiştir. Ormanda tek başına kalmış. Hava karanlık. Korkmuştur. Ben de korkardım" dedi.