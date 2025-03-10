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Ece Gürel'in acılı babası Müge Anlı'da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümündeki sis perdesi henüz aralanamazken; atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de bu konu ele alındı. "Cadılık (Witchcraft) Eğitimi" aldığı ortaya çıkan Gürel'in acılı babası Muharrem Koçoğlu iddialara yanıt verdi. Koçoğlu, kızının ormana gittiği gün oruçlu olduğunu söylerken "Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabildiler?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:20
Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra gece saatlerinde arama kurtarma ekibi tarafından bulunan ve hipotermi geçirdiği belirlenen Peyzaj Mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

ECE GÜREL'İN ACILI BABASI MÜGE ANLI'DA KONUŞTU
Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Ece Gürel'in ormana gidişinin ve kaybının ardındaki sır perdesi henüz aralanamazken, Müge Anlı da konuyla ilgili yaşanan son gelişmeleri bugünkü programında anlattı. Herkesin kafasında soru işaretleri bulunduğuna dikkat çeken Anlı, "Hafta sonu en çok konuşulan konu Ece Gürel'di. Ece sırlarıyla gitti. Ön otopsisi yapıldı. Üzerinde darp, cebir, taciz olmadığı söylendi. Bu kız hava o kadar soğukken nasıl hayatta kaldı?" ifadelerini kullandı. Ece'nin bulunduğu bölgedeki ağaçlarda yol gösterici işaretler olduğuna da vurgu yapan Anlı, kaybın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soru işaretleri olduğunu ifade etti.

Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipteki bir kişi ile de konuştuğunu açıklayan Müge Anlı, o günlerde havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek ekipteki kişinin kendisine "Hava soğuk olduğundan ellerimde eldiven vardı. Ellerim 20 dakika sonunda buz gibiydi. Hava çok soğuktu. Nasıl hayatta kaldı biz inanamıyoruz" dediğini aktardı.

Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

HALÜSİNASYONLAR MI GÖRDÜ?
Gürel'i bulan ekipteki kişi "Muhtemelen bir şeyler yaşamış. Buraya gelmiş. Belki ormanda kaybolduğundan halüsinasyon görmeye başlamış olabilir. Bu tür vakalarda böyle durumlar yaşanıyor. Ekipleri tehdit olarak algılayıp cevap verememiş olabilir." ifadelerini kullandı. Ekipteki bir başka kişi ise "Kollarında yüzlerce çizik vardı. Bu bize mücadele ettiğini gösterir. Yerde sürünmüş olabilir." ifadelerini kullandı. Şevki Sözen, "Ayağında yürümeye bağlı çizilme, küçük lezyonlar ve dikenler var. Bacakları çizilmiş." dedi.

Ece Gürel’in acılı babası Müge Anlı’da konuştu: Kızımı kurban ettiler

Ece Gürel'in acılı babası da Müge Anlı'nın programına telefonla bağlandı. Kızının telefonunun 15.00-18.00 arasında açık olduğunu ancak aramalara cevap vermediğini ifade eden Koçoğlu, "Ben giyinik olduğum halde orada dondum. Üstündekileri bırakacak bir insan değildi. Bu işte bir iş var. AFAD'ın ekiplerin nasıl çalıştığını gördüm." dedi.

Anne Gülşen Koçoğlu da benzer noktalara dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "Kafamda bir sürü sorular var ama cevabını veremiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, suçlayacak insan da bulamıyorum"

Ece'nin eşi Sezer Gürel ise eşinin meditasyon amaçlı ormana gitmediğini belirterek, "Kafa dinlemek ve ruhunu dinlendirmek için gitmiştir. Ormanda tek başına kalmış. Hava karanlık. Korkmuştur. Ben de korkardım" dedi.

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