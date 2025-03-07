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Görüntüler ortaya çıktı! Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış

Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’den gece saatlerinde acı haber geldi. Ormanda sarp arazide bitkin vaziyette bulunan uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in, yıllar önce yarışmacı olarak bir televizyon programına katıldığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:58
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Görüntüler ortaya çıktı! Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

GÜREL'İN YILLAR ÖNCE YARIŞMA PROGRAMINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı.

Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)Kayıp mimar Ece Gürel'in bulunma anınan ait görüntüler (DHA)

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

YARIŞMA PROGRAMINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti.

Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

Hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu belirten Gürel, ağabeyinin orada yaşadığını söyledi.

Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

Üçüncü üniversitesini okuduğunu söyleyen Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini ifade ediyor. Ayrıca Gürel, programda sadece 4 ay içinde 12 kilo verdiğini belirtiyor.

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