Görüntüler ortaya çıktı! Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Kayıp mimar Ece Gürel'in yıllar önce bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

YARIŞMA PROGRAMINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti.