Ece Gürel’in ölümünde flaş gelişme! Arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber’de

Özge A.Ö. ifadesinde Ece Gürel'in iş yerinde yaşadığı problemleri kendisine anlattığını, ona iş tanımında olmayan şeyler yaptırmak istediklerini belirterek "'Tuvaletleri temizle, kahve getir-götür' demişler. En son bir kağıt imzalatmışlar ona, çok canı sıkılmıştı. Bana ilk olarak Atatürk Arboretumu'na gideceğini; nefes almak, hava almak için ormana gideceğini söyledi. sonra Belgrad Ormanı'na gitmiş. Bana 'oturdum', 'kaldım', 'kayboldum' yazmıştı. ruhen 'canım sıkıldı.' demek istediğini düşündüm. Gerçekten kaybolduğunu daha sonradan aileden öğrendim." dedi.

Mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarı Gürel'e ait eşyalar bulunmuştu. İşte o mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında yayınlandı.

Özge A.Ö arkadaşının ölümüne ilişkin "Ece'nin astrolojiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum. O gün bana sadece 'nefes almak istiyorum demişti. Ece neşe dolu biriydi. iş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı. Cadılık eğitimi, cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok." ifadelerine yer verdi.

SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarot, enerji ve astrolojiyle ilgilendiği ortaya çıkan Ece Gürel'in sır ölümü sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gürel'in sosyal medya hesabından 1 Mart'ta yapılan paylaşımlardan birinde "Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli" ifadeleri yer aldı.

"CADILIK EĞİTİMİ" VERDİĞİ İDDİASI

Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.