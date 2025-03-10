Ece Gürel’in ölümünde flaş gelişme! Arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber’de

İstanbul'da Ece Güler Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolmuş ve arama çalışmalarının 4. gününde sağ olarak bulunmuştu.
Mimar Ece Güler ölümü ile ardında birçok soru işareti bıraktı. Güler'in ormandayken arkadaşı ile mesajları ortaya çıkmış ve "Ruhum geride kaldı" mesajı oldukça dikkat çekmişti. İşte o mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de yayınlandı.
SAĞ BULUNDU 1 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ!
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
ARKADAŞININ İFADESİ İLK KEZ A HABER'DE!
Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşma ortaya çıkmıştı. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı." dediği görülmüştü.
Mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarı Gürel'e ait eşyalar bulunmuştu. İşte o mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında yayınlandı.
"BANA KAYBOLDUM YAZMIŞTI"
Özge A.Ö. ifadesinde Ece Gürel'in iş yerinde yaşadığı problemleri kendisine anlattığını, ona iş tanımında olmayan şeyler yaptırmak istediklerini belirterek "'Tuvaletleri temizle, kahve getir-götür' demişler. En son bir kağıt imzalatmışlar ona, çok canı sıkılmıştı. Bana ilk olarak Atatürk Arboretumu'na gideceğini; nefes almak, hava almak için ormana gideceğini söyledi. sonra Belgrad Ormanı'na gitmiş. Bana 'oturdum', 'kaldım', 'kayboldum' yazmıştı. ruhen 'canım sıkıldı.' demek istediğini düşündüm. Gerçekten kaybolduğunu daha sonradan aileden öğrendim." dedi.
"SADECE NEFES ALMAK İSTİYORUM"
Özge A.Ö arkadaşının ölümüne ilişkin "Ece'nin astrolojiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum. O gün bana sadece 'nefes almak istiyorum demişti. Ece neşe dolu biriydi. iş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı. Cadılık eğitimi, cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok." ifadelerine yer verdi.
SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Tarot, enerji ve astrolojiyle ilgilendiği ortaya çıkan Ece Gürel'in sır ölümü sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gürel'in sosyal medya hesabından 1 Mart'ta yapılan paylaşımlardan birinde "Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli" ifadeleri yer aldı.
"CADILIK EĞİTİMİ" VERDİĞİ İDDİASI
Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hale Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.