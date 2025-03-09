Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 09.03.2025 12:23

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.