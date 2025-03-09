Yaşam

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Belgrad Ormanında kaybolan 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gürel'in Belgrad Ormanına giderken kullandığı güzergahtaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mimar Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (AA)Mimar Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (AA)

Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ece Gürel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler'deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı'na defnedildi.

Cadılık eğitimi iddiasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen | ahaber.com.trCadılık eğitimi iddiasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen | ahaber.com.tr

"CADILIK EĞİTİMİ" İDDİASINA GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ECE GÜREL'İN OTOPSİ RAPORUNDA NE VAR?

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Show TVKaynak: Show TV

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.

Kaynak: Show TVKaynak: Show TV

Yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi.

Kaynak: Show TVKaynak: Show TV

ADIM ADIM ÖLÜME YÜRÜYÜŞ

Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı.

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