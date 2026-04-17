Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 09:25 Son Güncelleme: 17 Nisan 2026 09:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'ye ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mersinli'nin sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı Arjantin'deki arkadaşının itirafları şoke etti. Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını belirten kişi, okul saldırısı için de "Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." İfadelerini kullandı. Öte yandan; İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında video çektiği görüntüler dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı Türkiye'yi sarstı. Katil İsa Aras Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği öğrenildi.

ARJANTİNLİ ARKADAŞI ORTAYA ÇIKTI WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin 14 yaşında bir Arjantinli olduğu ifade edilen Arjantin'deki arkadaşı da ortaya çıktı. POLİGONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

"ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI" Sabah'ın haberine göre İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından şok itiraflar geldi. Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:

'Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.