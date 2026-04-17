Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı

Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'ye ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mersinli'nin sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı Arjantin'deki arkadaşının itirafları şoke etti. Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını belirten kişi, okul saldırısı için de "Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." İfadelerini kullandı. Öte yandan; İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında video çektiği görüntüler dikkat çekti.

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 1

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı Türkiye'yi sarstı. Katil İsa Aras Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği öğrenildi.

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 2

ARJANTİNLİ ARKADAŞI ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin 14 yaşında bir Arjantinli olduğu ifade edilen Arjantin'deki arkadaşı da ortaya çıktı.

POLİGONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 3

"ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Sabah'ın haberine göre İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından şok itiraflar geldi. Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 4

'Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 5

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 6

"ONA DEFALARCA KEZ YAPMA DEDİK..."

Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi. "

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 7

"Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 8

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; İsa Aras Mersinli'ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında geçtiği, babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu değerlendirilen polis şapkası ve silah ile poz verdiği görülüyor.

Katil Mersinli’nin karanlık dünyası ifşa oldu! Şoke eden itiraf: Çok eşli ilişkimiz vardı 9
