Kahramanmaraş'ta İrfanlı Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk için taziye çadırı kuruldu. Kurulan taziye çadırına giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi. SABAH'a konuşan Yeşil, oğlunun Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getirerek "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu" ifadelerini kullandı.