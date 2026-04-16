Poligondaki görüntüleri ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladığı katliama ilişkin soruşturmada, kamuoyunu yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı belge, cani İsa Aras Mersinli'nin olaydan sadece 48 saat önce babasıyla birlikte bir atış poligonuna gittiğini gösteren kamera kayıtları oldu. Görüntülerde, emniyet müdürü babanın 14 yaşındaki oğluna silah kullanmanın tekniklerini uygulamalı olarak gösterdiği görüldü.