Kahramanmaraş’ta yürekleri dağlayan veda! Okul katliamında hayatlarını kaybetmişlerdi

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul katliamının ardından acı dolu bekleyiş, yerini vedalara bıraktı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, feryatlar arasında ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından, hayatını kaybedenlerin naaşları ailelerine teslim ediliyor.

11:10

11 YAŞINDAKİ YUSUF TARIK’A ACI VEDA

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerden 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yusuf Tarık Gül'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül namazın ardından Ferhuş Mezarlığı'nda aile kabristanında defnedildi.

10:40

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.
10:35

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlanan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.
10:30

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.
