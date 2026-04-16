Kahramanmaraş’ta yürekleri dağlayan veda! Okul katliamında hayatlarını kaybetmişlerdi

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul katliamının ardından acı dolu bekleyiş, yerini vedalara bıraktı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, feryatlar arasında ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından, hayatını kaybedenlerin naaşları ailelerine teslim ediliyor.