Kahramanmaraş’ta yürekleri dağlayan veda! Okul katliamında hayatlarını kaybetmişlerdi
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul katliamının ardından acı dolu bekleyiş, yerini vedalara bıraktı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, feryatlar arasında ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından, hayatını kaybedenlerin naaşları ailelerine teslim ediliyor.
11 YAŞINDAKİ YUSUF TARIK’A ACI VEDA
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybedenlerden 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yusuf Tarık Gül'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.
Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül namazın ardından Ferhuş Mezarlığı'nda aile kabristanında defnedildi.