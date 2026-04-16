Okulda katliam yaptı! Saldırganın WhatsApp fotoğrafında korkunç detay

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile ilgili çarpıcı bir detayı daha açıkladı.

ELLİOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, 2014 yılında ABD'nin California eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde saldırı düzenleyen 22 yaşında bir gençti. Hollywood bağlantıları olan varlıklı bir ailede büyüyen Rodger, saldırı öncesinde yayımladığı videolar ve yazılarla dikkat çekti.

NE YAPTI? SALDIRININ DETAYLARI NEYDİ?

Rodger, Mayıs 2014'te bıçaklı ve silahlı saldırılarla 6 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi yaraladı. Hedef gözeterek ve rastgele gerçekleştirdiği saldırıların ardından intihar etti. Olay, ABD'de büyük yankı uyandırdı ve toplumsal tartışmalara yol açtı.

SALDIRIDAN ÖNCE NE YAPTI?

Rodger, saldırıdan kısa süre önce YouTube'da bir video yayımladı ve tanıdığı kişilere uzun bir manifesto gönderdi. Bu metinlerde kendisini "haklı" ve "mağdur" olarak tanımladı ve saldırıyı planladığını açıkça ifade etti.

NEYE İNANIYORDU?

Rodger'ın yazdığı metinler ve paylaşımları, kadınlara yönelik yoğun bir öfke ve nefret içeriyordu. Kendini "ideal bir centilmen" olarak tanımlayan Rodger, kadınların kendisini reddetmesini anlamlandıramıyor ve bunu "toplumsal bir haksızlık" olarak görüyordu.

Saldırısını ise "İntikam Günü" olarak tanımlayarak, kendisine göre onu dışlayan topluma karşı bir hesaplaşma olarak sundu.