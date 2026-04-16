Okulda katliam yaptı! Saldırganın WhatsApp fotoğrafında korkunç detay
Türkiye, peş peşe yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. 15 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına Elliot Rodger'ı koyduğu ortaya çıktı.
Türkiye, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. Emniyet mensubu babasına ait silahlarla öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu basan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli (14) dehşet saçtı.
5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTTİ
Kanlı saldırı dün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. İsa Aras Mersinli, babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle öğrenim gördüğü okula gitti. Siyah kapüşonlu hırka giyen saldırgan 'Üzerimde 5 silah var' diyerek çantasından çıkardığı silahlarla okulda önüne gelene ateş etti.
Bazı öğrenciler panikle okulun camlarından atladı. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Saldırgan Mersinli daha sonra intihar etti.
ARKADAŞLARINA "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ
Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası U.M.'nin tutuklandığını açıkladı.
Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.