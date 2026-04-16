Okulda katliam yaptı! Saldırganın WhatsApp fotoğrafında korkunç detay

Türkiye, peş peşe yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. 15 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına Elliot Rodger'ı koyduğu ortaya çıktı.

Türkiye, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. Emniyet mensubu babasına ait silahlarla öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu basan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli (14) dehşet saçtı.

5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTTİ

Kanlı saldırı dün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. İsa Aras Mersinli, babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle öğrenim gördüğü okula gitti. Siyah kapüşonlu hırka giyen saldırgan 'Üzerimde 5 silah var' diyerek çantasından çıkardığı silahlarla okulda önüne gelene ateş etti.

İKİ OKUL SALDIRISINDA PUBG DETAYI
Bazı öğrenciler panikle okulun camlarından atladı. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Saldırgan Mersinli daha sonra intihar etti.

ARKADAŞLARINA "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ

Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası U.M.'nin tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN ELLİOT RODGER DETAYI

Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile ilgili çarpıcı bir detayı daha açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ELLİOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, 2014 yılında ABD'nin California eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde saldırı düzenleyen 22 yaşında bir gençti. Hollywood bağlantıları olan varlıklı bir ailede büyüyen Rodger, saldırı öncesinde yayımladığı videolar ve yazılarla dikkat çekti.

NE YAPTI? SALDIRININ DETAYLARI NEYDİ?

Rodger, Mayıs 2014'te bıçaklı ve silahlı saldırılarla 6 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi yaraladı. Hedef gözeterek ve rastgele gerçekleştirdiği saldırıların ardından intihar etti. Olay, ABD'de büyük yankı uyandırdı ve toplumsal tartışmalara yol açtı.

SALDIRIDAN ÖNCE NE YAPTI?

Rodger, saldırıdan kısa süre önce YouTube'da bir video yayımladı ve tanıdığı kişilere uzun bir manifesto gönderdi. Bu metinlerde kendisini "haklı" ve "mağdur" olarak tanımladı ve saldırıyı planladığını açıkça ifade etti.

NEYE İNANIYORDU?

Rodger'ın yazdığı metinler ve paylaşımları, kadınlara yönelik yoğun bir öfke ve nefret içeriyordu. Kendini "ideal bir centilmen" olarak tanımlayan Rodger, kadınların kendisini reddetmesini anlamlandıramıyor ve bunu "toplumsal bir haksızlık" olarak görüyordu.

Saldırısını ise "İntikam Günü" olarak tanımlayarak, kendisine göre onu dışlayan topluma karşı bir hesaplaşma olarak sundu.

"İNCEL" NEDİR VE RODGER İLE BAĞLANTISI NE?

"İncel" (involuntary celibate), istemeden yalnız olduğunu düşünen ve bunu çoğunlukla kadınları suçlayarak açıklayan çevrim içi bir topluluğu ifade ediyor. Rodger'ın yazdığı manifesto ve söylemleri, bu topluluk içinde geniş yankı buldu ve bazı üyeler tarafından sahiplenildi.

NEDEN BAZI ÇEVRELERDE "KAHRAMAN" HALİNE GETİRİLDİ?

Rodger, özellikle incel olarak tanımlanan bazı çevrim içi gruplar tarafından sembolleştirildi.

Bunun başlıca nedenleri:

  • Kendi yaşadıkları sorunları onun söylemlerinde görmeleri
  • Topluma yönelik öfkesini paylaşmaları
  • Yazdığı manifestonun bu gruplar tarafından referans alınması

Bu durum, sosyal medya ve forumlarda Rodger'ın yüceltilmesine ve bazı kullanıcılar tarafından "örnek figür" olarak gösterilmesine yol açtı.

GERÇEKLİKTEN KOPUŞ: "EZİKLİK PSİKOLOJİSİ" SALDIRIYA DÖNÜŞÜYOR

Okulda katliam yapan 8'inci sınıf öğrencisi ile ilgili canlı yayında konuşan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat çekti. Almaçayır, "Kaybedilen her oyun veya kazanılan her başarı yeni bir motivasyon sağlıyor. Kazandığı zaman yenilmezlik unvanına doğru koşan çocuk, kaybettiğinde ise arkadaş çevresi içinde 'eziklik' olarak tabir edilen bir psikolojiyle daha büyük eylemler yapma dürtüsüne kapılabiliyor. Bazen halüsinasyona varan, kendini dünyadan soyutlayan sanal kahramanlık boyutuna ulaşıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

