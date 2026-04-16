Okulda katliam yapmıştı! Cani İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 15:04 Son Güncelleme: 16 Nisan 2026 15:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölümüne ilişkin detaylar netleşti. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Öğrenim gördüğü okulda 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı.

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

ELLERİNDE NAYLON ELDİVEN SIRTINDA ELEKTROD PEDİ



Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.