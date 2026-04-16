Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Fatma anlattı: Can havliyle atladım

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 11:16 Son Güncelleme: 16 Nisan 2026 11:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri bölgedeki bakanlar dün akşam saatlerinde hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Yaralı öğrencilerden Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini, panikle pencereden atladığını ve bacağının kırıldığını anlattı.