Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Fatma anlattı: Can havliyle atladım
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri bölgedeki bakanlar dün akşam saatlerinde hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Yaralı öğrencilerden Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini, panikle pencereden atladığını ve bacağının kırıldığını anlattı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları dün hastanede ziyaret etti
BAKANLAR DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.
Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
"CAN HAVLİYLE BALKONDAN ATLADIM"
Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, AA muhabirine, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.
Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.