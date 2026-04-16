Okul katliamı göz göre göre gelmiş! Baba itiraf etti: Psikolog uyarmıştı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısında 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla 9 kişiyi öldürüp intihar etti. Katliam sonrası tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Mersinli ifadesinde psikologun oğlu konusunda kendisini daha önce uyardığını itiraf ederken pazartesi günü poligona giderek oğluyla atış yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. BABASININ SİLAHLARIYLA 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda babasının silahlarını kullanan İsa Aras Mersinli yaşamına son verdi. Mersinli'nin 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Katil İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli (ahaber.com.tr) BABASI TUTUKLANDI Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi. Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı.

İsa Aras Mersinli (DHA) "SİLAHLAR KİLİTLİ BİR SANDIĞIN İÇİNDEYDİ" - Çocukların olduğunu ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum. Daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı. Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlardan mevzuat kapsamında sahipliği kendi adına olan tüfeklerdir.

- Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürdü. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve nemlerin (mermilerin) hepsi kilitli marağ sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarmışım. Söz konusu marağ sandıkları kendinden kilitli sandıklardır.

- İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir. Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. Oğlum İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı, kendisine ait vipleri bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır. Çok zeki bir çocuktur. 2 AYDIR PSİKOLOĞA GİDİYORDU! SON ZAMANLARDA GİTMEK İSTEMEDİ "Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durumun olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum. "PSİKİYATRİK TEDAVİ GEREKEBİLİR DEDİLER" Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayabileceğini, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmiş ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

"SIK SIK SAVAŞ OYUNU OYNARDI" Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için, benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim. İsmini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana "öf ya" tarzında cevap vererek geçiştirirdi, sağlıklı bir cevap alamazdım. "DAHA ÖNCE SİLAHIMI ELİNE ALMAK İSTEDİ" Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu ancak yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman atış yaptıracağını sordu. Yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonun yerine bırakmıştım, oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Kendisinin silahlara merakı olduğunu fark edince ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim, silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim. Yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ertelemekti. "İleride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz" diyerek kendisine umut satmış, bunun üzerine oğlum bana "Amerika'da herkes silah alabiliyor" dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimlerin silah alabileceğini, taşıyabileceğini söyledim. Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini, benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi. Bu konuşma geçtiğimiz hafta Perşembe ya da Cuma günü gerçekleşmiş olabilir. Ben de kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi, kendisini de götürebileceğimi söyledim.