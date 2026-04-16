Okuldaki katliamın büyümesini aşçı önledi: Bıçağı bacağına doğru salladım
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olduğu okul saldırısına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olay sırasında aynı okulda iki çocuğu bulunan ve başka bir kurumda aşçılık yapan A.B. isimli veli, saldırganın etkisiz hale getirilmesinde kritik rol oynadı. Silah seslerini duyar duymaz okulun arka kapısından içeri girdiğini anlatan veli, o anları şu sözlerle aktardı: “Elime nasıl geçtiğini hatırlamadığım bir bıçakla bacağına doğru hamle yaptım. Amacım onu durdurmak, kaçmasını sağlamak ve başkalarına zarar vermesini engellemekti.”
Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan kan donduran saldırı sırasında bir kahramanlık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı.
KAHRAMAN AŞÇI KATİLİ DURDURDU
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula koştu. Çocuklarının da okulda olduğunu bilen baba, saniyeler içinde okula girdi ve saldırgana müdahale etti.
CAMDAN ATLAYAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞTU
Olay günü evinde bulunan aşçı Necmeddin Bekçi, önce sesleri inşaattan geldi sanarak önemsemedi. Ancak sesler artınca balkona çıkan Bekçi, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Öğrenciler panik içinde camlardan kaçıyordu. Bunun üzerine silah seslerinin okuldan geldiğini anlayan aşçı baba, bir an bile tereddüt etmeden koşarak okula yöneldi.
Okulun arka kapısından içeri giren bekçi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmenler ve görevlilerle karşılaştı. O an hiçbir şey düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verdi.
"KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETTİM"
İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Şahsın kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bekçi, o an eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptığını ifade etti."Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" diyen Bekçi, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu.
Olay sırasında bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi'nin kontrolü kaybetmeden şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.