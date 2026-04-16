Okul saldırılarının perde arkası A Haber'de: Oyun odaları suç odasına mı döndü?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta üst üste yaşanan okul saldırıları Türkiye’nin yüreğini dağlarken, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş dehşetin perde arkasını araladı. Okul güvenliğinde yeni eylem planı masaya yatırılırken, dijital mecraların karanlık labirentlerinde çocuklarımızı suça sürükleyen algoritmalar ve nihilist akımlar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı bu sıcak bölge atmosferinde, yetkililerin atacağı kritik adımlar ve ailelerin üzerine düşen hayati sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.
Okullarda yaşanan peş peşe saldırılar sonrası Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olduğu okul saldırısına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Türkiye, çevrimiçi oyun bağımlılığında dünya genelinde 4. sıraya yerleşirken, 30 milyonu aşkın kişinin bu karanlık dünyada vakit geçirmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta üst üste yaşanan okul saldırıları Türkiye'nin yüreğini dağlarken, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş dehşetin perde arkasını araladı. Okul güvenliğinde yeni eylem planı masaya yatırılırken, dijital mecraların karanlık labirentlerinde çocuklarımızı suça sürükleyen algoritmalar, nihilist akımlar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
Mehmet Karataş yetkililerin zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bundan sonra ne olacağından ziyade, yetkililerin ne yapacaksa bir an önce yapması gerekiyor. Bugün evlatlarımızı çocuk yaşta toprağa uğurladık. Onları okula geleceğe dair umutla gönderirken ne yazık ki aramızdan ayrıldılar. Bunun bir daha olmaması için hangi adım atılması gerekiyorsa bir an önce gerçekleştirilmeli" şeklinde konuştu.
OKUL GÜVENLİĞİNDE YENİ EYLEM PLANI: KIRMIZI ALARM
Saldırıların ardından devletin zirvesinde hareketlilik başlarken, yeni güvenlik stratejileri de netleşmeye başladı. A Haber sunucusu Merve Özkan, okul güvenliği toplantısından çıkan önemli başlıkları, "Okullarda ve çevresinde fiziki güvenlik önlemleri arttırılacak. İç ve dış güvenlik, giriş-çıkış düzeni şu anda masada. Aynı zamanda çocukları şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alan dikkatle ele alınacak" ifadeleriyle aktardı. Mehmet Karataş ise bu önlemlerin sadece fiziksel değil, dijital boyutta da desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bazı ülkelerde bu konuda çok ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Bazen sokaktaki vatandaşa bile bunu anlatmak zor olabiliyor. Hala bu büyük tabloyu görmüyoruz" dedi.
DİJİTAL MECRA: ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYEN GÖRÜNMEZ TEHLİKE
Şiddetin dijital dünyada nasıl bir virüs gibi yayıldığına dair dehşet verici detaylar paylaşıldı. Mehmet Karataş, dijital çağın kötü niyetli odaklar tarafından nasıl kullanıldığını, "Dış istihbaratlar ya da örgütler boş durmuyor, bu yoğun çocuk nüfusunu kendi işlerine alet etmek üzere harekete geçmiş durumdalar. Bunun için bir denetim mekanizması şart. Şiddetin normalleşmesi, oyunlar, videolar ve sosyal medya içerikleri üzerinden genç zihinlere empoze ediliyor. Hem Şanlıurfa hem Kahramanmaraş saldırganlarının ortak noktası da bu" sözleriyle ifade etti.
ALGORİTMA TUZAĞI VE KİMLİKSİZLİK ÇIKMAZI
Çocukların odalarında yalnız olduklarını sanan aileler için Mehmet Karataş'tan sarsıcı bir tespit geldi. Karataş, "Siz çocuğunuzu odasında yalnız zannediyorsunuz ama ne yazık ki bu dijital mecralarda kimliği belirsiz kişilerle bir arada ortak fikir yürütüyorlar. Önce bir oyunla başlıyor, sonra yönlendirilen bir çocuk konumuna getiriliyor. Algoritma tuzağı ise bambaşka bir tehlike; bir kez şiddet içeriği izlediğinizde ardı ardına geliyor çünkü bir giriş kimliğiniz yok. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un da dediği gibi, artık kimlikle girilmeli. E-devlet'e nasıl şifremizle giriyorsak, sosyal platformların tamamı kontrol altına alınmalı" şeklinde konuştu. Merve Özkan ise yaş kısıtlamasının önemine değinerek, "Çocukların nereye girdiğini, ne yaptığını takip etmek şart" dedi.
NİHİLİZM VE İNTİKAM DUYGUSU: GENÇLİĞİ BİTİREN İDEOLOJİ
Saldırganların sadece anlık bir öfkeyle değil, ideolojik bir altyapıyla hareket ettikleri ortaya çıktı. Mehmet Karataş, "Örgütsel temas kurulduğunda çocukları bir ideolojiye doğru yavaş yavaş hazırlıyorlar. İntikam, cesaret ve güç adı altında şiddete teşvik ediyorlar. Dijital yalnızlaşma yaşayan, sosyal medyada aktif ama gerçek hayatta yalnız olan çocuklar burada kendilerini güçlü hissediyor ve bu grupların bir parçası olmak istiyor" ifadelerini kullandı. Merve Özkan, "Yarın Sivas'tan yeni bir haber duyacaksınız" gibi sosyal medya üzerinden yapılan tehditlerin çocuklar arasında bir "prestij meselesi" haline geldiğini, "Bu şiddet dili bu kadar kolay nasıl kullanılabiliyor? Çocuklar korkuyor mu yoksa bu bir güç gösterisi mi?" sözleriyle sorguladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEHŞETİ DURDURAN "BABA" DİRENİŞİ
Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda, daha büyük bir facianın nasıl önlendiği de deşifre edildi. Mehmet Karataş, Necmettin Bekçi isimli kahraman babanın müdahalesini, "Necmettin Bekçi, okulda silah seslerini duyduğunda çocuklarının orada olduğunu biliyor ve hemen okulun içine koşuyor. Kendi çocuklarını kurtardıktan sonra elinde silah olan o saldırganın karşısına dikiliyor. Olası bir büyük katliamı durdurmuş oluyor. Saldırganın yanında 5 tabanca ve 7 şarjör vardı; belki de müdahale edilmese çok daha fazla evladımızı kaybedecektik. Necmettin Bey bir aşçı ve tek amacı çocukları kurtarmaktı" cümleleriyle tarihi tanıklığı aktardı.
ELLİOT RODGER HAYRANLIĞI VE AİLE İHMALİ
Saldırganların dijital ayak izlerini takip eden A Haber ekibi, tüyler ürperten bir hayranlığa ulaştı. Mehmet Karataş, "Çocuğun profilinde neden kendi fotoğrafı değil de başkasının fotoğrafı var? Bu kişi 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger. Eğer bir çocuk bu katili kendine idol alıyorsa ve ailesi bunu sormuyorsa burada büyük bir eksiklik var. Kahramanmaraş'taki saldırganın babası emniyetçi, annesi öğretmen; yani eğitimli bir aile. Ama çocuğun WhatsApp profilindeki bu katili görmemek, 'ne işin var bununla' dememek bugün bu sonuçları doğuruyor" şeklinde konuştu. Merve Özkan ise "Elliot Rodger hayranlığı tüm dünyada nihilist ve intikam duygusu olan bir düşünce olarak pazarlanıyor. Dijital bir takip mekanizması olsa bu çok daha kolay tespit edilebilir" dedi.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DESTEKTE YENİ DÖNEM ŞART
A Haber'de çözüm önerileri de bir bir sıralandı. Mehmet Karataş, okullarda sadece fiziksel değil, sistemsel bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, "Sınıfa ders başladıktan sonra öğretmenin izni dışında girilemeyecek bir kilit mekanizması getirilmeli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak adım atmalı. Rehber hocalar çocukların sayfalarını kontrol edebilmeli. Biz gerçekleşmiş suçlar üzerinden tedbir alıyoruz ama bir adım öteye giderek gerçekleşmesi muhtemel suçlara karşı adım atmalıyız" sözleriyle kapsamlı eylem planının önemini vurguladı.