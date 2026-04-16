Okul saldırılarının perde arkası A Haber'de: Oyun odaları suç odasına mı döndü?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta üst üste yaşanan okul saldırıları Türkiye’nin yüreğini dağlarken, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş dehşetin perde arkasını araladı. Okul güvenliğinde yeni eylem planı masaya yatırılırken, dijital mecraların karanlık labirentlerinde çocuklarımızı suça sürükleyen algoritmalar ve nihilist akımlar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı bu sıcak bölge atmosferinde, yetkililerin atacağı kritik adımlar ve ailelerin üzerine düşen hayati sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.

Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olduğu okul saldırısına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye, çevrimiçi oyun bağımlılığında dünya genelinde 4. sıraya yerleşirken, 30 milyonu aşkın kişinin bu karanlık dünyada vakit geçirmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Mehmet Karataş yetkililerin zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bundan sonra ne olacağından ziyade, yetkililerin ne yapacaksa bir an önce yapması gerekiyor. Bugün evlatlarımızı çocuk yaşta toprağa uğurladık. Onları okula geleceğe dair umutla gönderirken ne yazık ki aramızdan ayrıldılar. Bunun bir daha olmaması için hangi adım atılması gerekiyorsa bir an önce gerçekleştirilmeli" şeklinde konuştu.

OKUL GÜVENLİĞİNDE YENİ EYLEM PLANI: KIRMIZI ALARM

Saldırıların ardından devletin zirvesinde hareketlilik başlarken, yeni güvenlik stratejileri de netleşmeye başladı. A Haber sunucusu Merve Özkan, okul güvenliği toplantısından çıkan önemli başlıkları, "Okullarda ve çevresinde fiziki güvenlik önlemleri arttırılacak. İç ve dış güvenlik, giriş-çıkış düzeni şu anda masada. Aynı zamanda çocukları şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alan dikkatle ele alınacak" ifadeleriyle aktardı. Mehmet Karataş ise bu önlemlerin sadece fiziksel değil, dijital boyutta da desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bazı ülkelerde bu konuda çok ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Bazen sokaktaki vatandaşa bile bunu anlatmak zor olabiliyor. Hala bu büyük tabloyu görmüyoruz" dedi. DİJİTAL MECRA: ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYEN GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Şiddetin dijital dünyada nasıl bir virüs gibi yayıldığına dair dehşet verici detaylar paylaşıldı. Mehmet Karataş, dijital çağın kötü niyetli odaklar tarafından nasıl kullanıldığını, "Dış istihbaratlar ya da örgütler boş durmuyor, bu yoğun çocuk nüfusunu kendi işlerine alet etmek üzere harekete geçmiş durumdalar. Bunun için bir denetim mekanizması şart. Şiddetin normalleşmesi, oyunlar, videolar ve sosyal medya içerikleri üzerinden genç zihinlere empoze ediliyor. Hem Şanlıurfa hem Kahramanmaraş saldırganlarının ortak noktası da bu" sözleriyle ifade etti.

ALGORİTMA TUZAĞI VE KİMLİKSİZLİK ÇIKMAZI

Çocukların odalarında yalnız olduklarını sanan aileler için Mehmet Karataş'tan sarsıcı bir tespit geldi. Karataş, "Siz çocuğunuzu odasında yalnız zannediyorsunuz ama ne yazık ki bu dijital mecralarda kimliği belirsiz kişilerle bir arada ortak fikir yürütüyorlar. Önce bir oyunla başlıyor, sonra yönlendirilen bir çocuk konumuna getiriliyor. Algoritma tuzağı ise bambaşka bir tehlike; bir kez şiddet içeriği izlediğinizde ardı ardına geliyor çünkü bir giriş kimliğiniz yok. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un da dediği gibi, artık kimlikle girilmeli. E-devlet'e nasıl şifremizle giriyorsak, sosyal platformların tamamı kontrol altına alınmalı" şeklinde konuştu. Merve Özkan ise yaş kısıtlamasının önemine değinerek, "Çocukların nereye girdiğini, ne yaptığını takip etmek şart" dedi.