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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Platform uygulaması şirket sürücüleri nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 18:52
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. "sigorta aracıları teklif platformu" sayesinde sürücülerin poliçe sorunlarına çözüm üretilecek. Düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu Hasar Operasyon Müdür Yardımcısı Öznur Yanık aktardı. İşte haberin detayları…
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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem!
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