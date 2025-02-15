15 Şubat 2025, Cumartesi
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Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Biri kadın olmak üzere 2 zanlı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.