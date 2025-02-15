15 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada

Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2025 00:01
Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Biri kadın olmak üzere 2 zanlı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Arabası için ağladı: Ben ne yaptım ağabey?
Arabası için ağladı: Ben ne yaptım ağabey?
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti!
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti!
Köprü altında erkek cesedi bulundu
Köprü altında erkek cesedi bulundu
Ağaçta ipe dolanan karga kurtarıldı!
Ağaçta ipe dolanan karga kurtarıldı!
Kars’ta 14 Şubat’ta meşaleli kayak yaptılar
Kars'ta 14 Şubat'ta meşaleli kayak yaptılar
Yalova’daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar!
Yalova'daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar!
Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada
Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada
Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı!
Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı!
Halk otobüsü ani fren yaptı, 3 yolcu yaralandı!
Halk otobüsü ani fren yaptı, 3 yolcu yaralandı!
CHP’li belediyelere terör operasyonu!
CHP'li belediyelere terör operasyonu!
Malatya beyaz örtüyle kaplandı!
Malatya beyaz örtüyle kaplandı!
Daha Fazla Video Göster