Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada

Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Biri kadın olmak üzere 2 zanlı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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