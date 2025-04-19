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Zirai don için seferberlik! 3 aşamalı planla üreticinin zararı karşılanacak

Zirai don için seferberlik! 3 aşamalı planla üreticinin zararı karşılanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 10:04
Çiftçiler tarihin en büyük zirai don afetlerinden birin yaşadı bu yıl. Nisan ayında 34 ilde birçok ürün donlanma yüzünden hasar gördü. Hükümet de kolları sıvadı. Üreticiler için 'üç aşamalı plan' devreye sokuldu. Buna göre çiftçilerin tüm zararı tarım sigortası tarafından karşılanacak.
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Zirai don için seferberlik! 3 aşamalı planla üreticinin zararı karşılanacak
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