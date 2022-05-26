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Zincirleme kaza! Film setine çekime giden karavanlar da kazaya karıştı

İHA
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Giriş: 26.05.2022 09:21
İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu arasında zincirleme kaza! Film çekimine giden karavanların da aralarında olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.
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