26 Mayıs 2022, Perşembe
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Zincirleme kaza! Film setine çekime giden karavanlar da kazaya karıştı
İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu arasında zincirleme kaza! Film çekimine giden karavanların da aralarında olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.