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Beşiktaş'ın Avrupa'da kritik Celtic sınavı! İskoçya deplasmanında hedef 3 puan
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın Avrupa'da kritik Celtic sınavı! İskoçya deplasmanında hedef 3 puan

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, bugün İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, kritik karşılaşma öncesinde takımlarda son durum ne? Beşiktaş'ın Celtic karşısındaki muhtemel kadrosu nasıl şekillenecek? Maça ilişkin son gelişmeleri ve karşılaşma öncesi notları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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