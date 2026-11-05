Trabzonspor Konferans Ligi'nde 3'te 3 peşinde! Bordo-mavililerin rakibi Alman ekibi Freiburg

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Bundesliga ekibi Freiburg'u konuk edecek. İlk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, taraftar desteğini arkasına alıp Alman temsilcisini mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi takımlardaki son durumu ve maçla ilgili ayrıntıları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.