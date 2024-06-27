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Zeytinburnu'nda metrobüs durağındaki asansörde uyuşturucu içen şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 15:51
Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
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