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Zeynep Çetinkaya’yı beyzbol sopasıyla öldüresiye döven sevgilisinden ikinci darbe: Fotoğraflarını her yere yayarım

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Giriş: 13.04.2022 14:33
İzmir'de 28 yaşındaki Berk Öcalan, 26 yaşındaki sevgilisi Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu sebebiyle 1 sene 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından denetimli olarak serbest Berk Öcalan hakkında, bu defa 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından 6 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.
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