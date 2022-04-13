Zeynep Çetinkaya’yı beyzbol sopasıyla öldüresiye döven sevgilisinden ikinci darbe: Fotoğraflarını her yere yayarım

İzmir'de 28 yaşındaki Berk Öcalan, 26 yaşındaki sevgilisi Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu sebebiyle 1 sene 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından denetimli olarak serbest Berk Öcalan hakkında, bu defa 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından 6 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.