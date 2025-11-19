Zehirlenme faciası! İlaçlama şirketinin patronu ve çalışandan çelişkili ifadeler

Böcek ailenin ölümüne yol açan zehirlenme faciasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ilaçlama firması sahibi, ilaçlama eğitimi veya sertifikaları olmadığını belirtirken işe alımlarda belge sorduklarını iddia etti. İlaçlamayı yapan çalışan ise herhangi bir belgesi olmadığını ve eğitimi şirketten aldığını söyledi. Firma sahibinin ifadesinde şirketin yalnızca ilk açıldığında denetlendiği bilgisi de yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

