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Yusufeli Barajı son durum | Son metreküp beton döküldü! Türkiye'nin en büyüğü olacak

DHA
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Giriş: 06.05.2021 12:42
Güncelleme:06.05.2021 12:50
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde 6,5 yıldır yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son metreküp beton döküldü. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dar vadinin gizli hazinesinde heyecanlandıran gelişme. Baraj gövde beton miktarı, 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı" dedi.
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