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Yürekleri ağızlara getiren anlar! Tarlada çalışırken yılanla karşılaştı… Öyle bir şey yaptı ki 🐍

İHA
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Giriş: 05.06.2022 15:33
Elazığ'da tarlada çalışırken yakaladığı yılanın boyunu merak eden Hüseyin Koç, kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü. Koç'un yılan canlıyken ölçüm yapması ve rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.
Tarlada çalışırken yılanla karşılaştı TARLADA ÇALIŞIRKEN YILANLA KARŞILAŞTI

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