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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı

İHA
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Giriş: 08.01.2021 17:22
Güncelleme:08.01.2021 17:22
Son dakika haberi... Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi... Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAMI SIRTINDA TAŞIDI

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