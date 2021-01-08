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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı
Son dakika haberi... Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Son dakika haberi... Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.