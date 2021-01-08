08 Ocak 2021, Cuma
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı

Son dakika haberi... 'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Jinhua'da yaşlı bir adam yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Koltuk değnekleriyle karşı geçmek için çabalayan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen bir kurye koştu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı

Yardımsever kurye, yaşlı adamı önce belinden kavrayarak karşıya geçirmeye çalıştı, sonra sırtına alarak yolun karşı tarafına taşıdı.

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