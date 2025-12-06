06 Aralık 2025, Cumartesi

Yolcu otobüsünde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 17:32
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a hareket halinde olan H.O. (49) kontrolündeki 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü durdurduktan sonra yolcuları tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüsün motor kısmı alev alev yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
