06 Aralık 2025, Cumartesi
Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı
Giriş: 06.12.2025 17:35
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Nazım Yavuz Stadyumu'nun açılışını yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hedefine değinen Bakan Bak, "Önce Romanya'yı eleyip, ardından Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz" dedi.