Bakan Bak, Soma'da stat açılışı yaptı
Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı

Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı

06.12.2025
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Nazım Yavuz Stadyumu'nun açılışını yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hedefine değinen Bakan Bak, "Önce Romanya'yı eleyip, ardından Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı
