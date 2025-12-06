06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hazreti Mevlana'yı anma törenleri ilk kez Karaman'dan başladı
Hazreti Mevlana’yı anma törenleri ilk kez Karaman’dan başladı

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri ilk kez Karaman'dan başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 17:36
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl Karaman'dan başlatılan anma programında protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1. İstasyon Caddesi üzerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Burada, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edildi. Ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sema gösterisi yapılarak dua edildi. Hatuniye Medresesi'nde devam eden programda tasavvuf ve şiir dinletisi sunuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hazreti Mevlana’yı anma törenleri ilk kez Karaman’dan başladı
ABONE OL
Hazreti Mevlana’yı anma törenleri ilk kez Karaman’dan başladı
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri ilk kez Karaman'dan başladı
Su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı
Su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı
Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı
Bakan Bak, Soma’da stat açılışı yaptı
Çamur rengine bürünen deniz böyle görüntülendi
Çamur rengine bürünen deniz böyle görüntülendi
Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
3 çocuk annesinin cenazesi teslim alındı: Gitme çığlığı yürek burktu
3 çocuk annesinin cenazesi teslim alındı: “Gitme” çığlığı yürek burktu
Kaybolan tarihi saat kulesi yeniden inşa edildi
Kaybolan tarihi saat kulesi yeniden inşa edildi
Yolcu otobüsünde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Yolcu otobüsünde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Taklalar atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Taklalar atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Ankara’da su krizi sürüyor!
Ankara’da su krizi sürüyor!
Tezgahlarda hamsi bereketi!
Tezgahlarda hamsi bereketi!
İstanbul’da yıkım sırasında yan bina zarar gördü
İstanbul’da yıkım sırasında yan bina zarar gördü
Daha Fazla Video Göster