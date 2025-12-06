Hazreti Mevlana’yı anma törenleri ilk kez Karaman’dan başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl Karaman'dan başlatılan anma programında protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1. İstasyon Caddesi üzerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Burada, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edildi. Ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sema gösterisi yapılarak dua edildi. Hatuniye Medresesi'nde devam eden programda tasavvuf ve şiir dinletisi sunuldu.

