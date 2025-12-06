06 Aralık 2025, Cumartesi

Su kanalına düşen karaca böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 17:36
Gediz ilçesine bağlı Kayaköy’de çobanlık yapan Atalay Şengül hayvanlarını otlatmak için bulunduğu Kayaköy Koruluğunda duyduğu sesler üzerine Kayaköy Hidroelektrik Santraline su taşıyan 5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki su kanalına düşmüş olan bir karaca gördü. Çoban Şengül, bunun üzerine abisi Osman Şengül’ü arayıp yardım istedi. Ağabeyi Osman Şengül ve arkadaşı Sezai Peker ile araçlarına atlayıp hızlıca olay yerine geldiler. Yeraltından 900 metre uzunluğunda yeraltı tünele girmesine 100 metre kala karacayı kurtarmak için soğuk hava şartlarına rağmen çoban Atalay Şengül, canını hiçe sayarak kanala girip tünele doğru sürüklenen karacayı yüksek debili su içerisinde yakalayıp kardeşi ve arkadaşının yardımlarıyla karaya çıkardı.
