Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde sağanağa dönüşerek etkili oldu. Yağış nedeniyle araç trafiği aksamaya neden olurken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise sağanak sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın bitmesini bekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN