06 Aralık 2025, Cumartesi
Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Giriş: 06.12.2025 17:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde sağanağa dönüşerek etkili oldu. Yağış nedeniyle araç trafiği aksamaya neden olurken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise sağanak sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın bitmesini bekledi.