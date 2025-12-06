06 Aralık 2025, Cumartesi
Baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı
Giriş: 06.12.2025 17:40
Cevizlibağ'da durakta bekleyen 14 yaşındaki N.Ö. , metrobüsün yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan metrobüs şoförü U.B. (41) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.