Baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 17:40
Güncelleme:06.12.2025 17:40
Cevizlibağ'da durakta bekleyen 14 yaşındaki N.Ö. , metrobüsün yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan metrobüs şoförü U.B. (41) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
