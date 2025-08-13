13 Ağustos 2025, Çarşamba

Yola aniden çıktı kazaya neden oldu! O anlar kamerada

Giriş: 13.08.2025 21:12
Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Erkilet Yukarı Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; bir sürücü yola kontrolsüz şekilde çıktı. Bu sırada önüne aniden araç çıkan sürücü ne yapacağını şaşırırken, araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar araç için kamerasına yansıdı. Araç içerisinde bulunan bir kadının da kazanın ardından "tamam, bağırıp, çağırma" diyerek şoförü sakinleştirdiği anlarda kameraya yansıdı.
