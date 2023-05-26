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Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti

DHA
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Giriş: 26.05.2023 16:19
İğrenç olay geçen gün İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi.
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