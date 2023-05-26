26 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yoğun bakımda iğrenç olay! Erkek hemşirenin 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı! Görüntüleri izleyince itiraf etti
İğrenç olay geçen gün İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi.