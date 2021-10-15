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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı kimler yaptırabilir? TURKOVAC için son dakika açıklaması

AA
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Giriş: 15.10.2021 19:53
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında iki kişinin aşıları yapıldı. Yapılan açıklamada TURKOVAC aşısının hangi hastalarda kullanılabileceğini açıklarken, yerli aşı için randevunun nereden alınacağını da açıkladı. TURKOVAC aşısını kimler yaptırabilir? TURKOVAC için randevu nereden alınır? İşte detaylar...
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