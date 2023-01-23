Yeni bir algı çalışması daha çöktü! Ayaz’ın hediyesi et değil tablet... Güney ailesinden tepki: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler

İstanbul'da bir ilkokul öğrencisi, mikrofon uzatan muhabire "Annem karne hediyesi olarak et aldı" demişti. İşte bu söz üzerinden yine algı çalışması başlatıldı. Ancak gerçek bambaşkaydı. A Haber ekibi aileye ulaştı.

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