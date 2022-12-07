Yediği yemeğin parasını ödememek için içine saçını attı! Güvenlik kamerasına yakalandı

Elazığ'da bir şahıs, yediği yemeğin parasını vermemek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, meydana gelen olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

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