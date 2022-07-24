24 Temmuz 2022, Pazar
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“Yedi Güzel Adam”ın son ismi Rasim Özdenören'e veda
"Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu gül yetiştiren adam Rasim Özdenören, 82 yaşında Ankara'da yaşama veda etti. Ömrünü edebiyata adayan Özdenören, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.