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“Yedi Güzel Adam”ın son ismi Rasim Özdenören'e veda

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 09:36
"Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu gül yetiştiren adam Rasim Özdenören, 82 yaşında Ankara'da yaşama veda etti. Ömrünü edebiyata adayan Özdenören, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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Rasim Özdenören vefat etti RASİM ÖZDENÖREN VEFAT ETTİ

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