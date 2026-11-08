Glutensiz beslenmek herkes için gerekli mi? Uzmanından önemli uyarılar

Gluten, kimi insanlar için sıradan bir protein olarak görülürken bazıları için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki gluten gerçekten kimler için risk oluşturuyor? Glutensiz beslenmek herkes için gerekli mi? Diyetisyen Nazan Dirik Şahin, gluten ve glutensiz gıdalar hakkında merak edilenleri anlatarak bilinçsiz diyetlere karşı önemli uyarılarda bulundu. Konu, A Haber'in “Özel Dosya” haberinde ekranlara geldi. Muhabiri Yağmur Aksu ve kameraman İbrahim Türkmen, gluten ve glutensiz beslenme konusunu tüm yönleriyle ele aldı.