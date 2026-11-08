Beyşehir Gölü'nün lezzeti sazan balığı! Gölden sofraya uzanan lezzet yolculuğu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra balık zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün bereketli sularından çıkarılan sazan balıkları, ustaların ellerinde özenle hazırlanarak sofralara ulaşıyor. Peki, Beyşehir sazanını bu kadar lezzetli yapan pişirme sırrı ne? Beyşehir Gölü'nün balık zenginliğini ve sazanın hazırlanışını A Haber muhabiri Ahmet Çelik ile kameraman Tunahan Konuk görüntüledi. İşletmeci Abdullah Kurt da Beyşehir sazanının lezzet özellikleri, hazırlanışı ve pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi.