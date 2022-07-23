Türk edebiyatının önemli ismi Rasim Özdeneren’i dostları A Haber’e anlattı

Edebiyatçı yazar Ali Kahraman: Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Rasim Özdenören'i 20'li yaşlarımda tanıdım. O yıllarda tabi arkadaşlarıyla beraber. Edebiyat dünyasının içerisinde Mavera dergisini çıkarıyorlardı. Onun içinde yer aldığı isimler vefat etmişti, sadece o kalmıştı geriye.

Hakikaten Türk edebiyatının içerisinde önemli işlevleri oldu. Öncesinde Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek vardı. Allah rahmet eylesin Bunlar bizim için büyük değerler. Bundan sonra daha iyi anlaşılacak. Eserleri bundan sonra daha da derinden okunacak.