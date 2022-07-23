Türk edebiyatının önemli ismi Rasim Özdeneren’i dostları A Haber’e anlattı
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Rasim Özdenören’i yakından tanıyan dostları gözyaşları içinde yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Özdenören, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden, düşünce ve fikir adamı Rasim Özdenören 82 yaşında hayatını kaybetti. Edebiyatçı-yazar, Ali Haydar Haksal, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar, Rasim Özdenören'i ve edebiyatçı kişiliğini anlattı.
Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş: Başımız sağolsun. Üzücü ve beklenmedik bir haber. Rasim abi 82 yaşındaydı. Sevdiklerimizin vefatı bize her zaman erken gelir. Rasim abi de son dönemde rahatsızlıklar geçirmişti. Rasim Özdenören, son 50-60 yılın Türk edebiyatı açısından en önemli isimlerinden birisiydi. Özellikle, muhafazakar-dindar diyebileceğimiz camianın medar-ı iftiharıydı. Deneme ve edebiyat sahasında Türkiye genelinde üzerinde ittifak edilen birisiydi. 7 Güzel Adam'dan birisi olması ve onların aramızda kalan son ferdi olması ölümüyle ilgili acımızı artıran hususlardan birisi. Dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim ağabey.
Edebiyatçı yazar Ali Haydar Aksal: Şu anda çok duygusalım. Beni ustamdı. Kendisine düşünce anlamında çok şey belediğim ve sahiplendiğim bir büyüğüm. O kuşağın son ve en önemli isimlerinden biriydi. Lütfen şu andaki duygusal halimi bağışlayın.
Rasim Özdenören öykü dünyamızda özgün bir yere sahip. Diriliş'te Sezai Karakoç ile birlikte olduğu zamandan beri Öykü dünyasında metafizik boyutuyla oldukça önemli bir konumu vardı. Öykü de yeni bir akımın öncüsü oldu.
Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar: Hepimizin başı sağ olsun. Tabi son zamanlarda bizim için çok değerli isimleri kaybediyoruz. Hepimizin üzerinde büyük emeği olan isimlerden bir tanesiydi. Rasim Özdenören hem Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden hem de Müslüman düşünce üzerine denemeler kitabının yazarıydı.
Hem kendi kuşağı içerisinde hem de sonraki nesilleri etkileyebilen önemli bir hikayeciydi. Edebiyatımızda bilinç akışı denilen tekniği en iyi uygulayan ve yazanlardan biriydi. Öte yandan çok önemli bir denemeciydi. Günlük gazete yazıları ve fikirleri itibarıyla kendi yaşıtları içerisinde en iddialı metinleri üreten isimdi.
Edebiyatçı yazar Ali Kahraman: Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Rasim Özdenören'i 20'li yaşlarımda tanıdım. O yıllarda tabi arkadaşlarıyla beraber. Edebiyat dünyasının içerisinde Mavera dergisini çıkarıyorlardı. Onun içinde yer aldığı isimler vefat etmişti, sadece o kalmıştı geriye.
Hakikaten Türk edebiyatının içerisinde önemli işlevleri oldu. Öncesinde Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek vardı. Allah rahmet eylesin Bunlar bizim için büyük değerler. Bundan sonra daha iyi anlaşılacak. Eserleri bundan sonra daha da derinden okunacak.
RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?
Usta edebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş'ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955'te Tunceli Ortaokulundan mezun oldu.
Rasim Özdenören, Kahramanmaraş Lisesinde, edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.
Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte, o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.
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