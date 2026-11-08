-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
60 yıl boyunca deklanşöre bastı! Başkan Erdoğan'ı futbolcuyken de fotoğraflamıştı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

60 yıl boyunca deklanşöre bastı! Başkan Erdoğan'ı futbolcuyken de fotoğraflamıştı

İstanbul'da 60 yıl boyunca fotoğrafçılık yapan, “Foto Metin” olarak tanınan Metin Türkmenoğlu, objektifine birbirinden ünlü isimleri sığdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Fatih Terim'e kadar pek çok ismin fotoğrafını çeken Türkmenoğlu, 2023 yılında hayatını kaybetti. Geride bıraktığı binlerce fotoğraf ve meslek anısı ise oğlunun eski dükkânını müzeye dönüştürmesiyle Eyüpsultan'da yaşamaya devam ediyor.

Önceki Video
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek, Zafer Günü törenlerine katılacak
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek, Zafer Günü törenlerine katılacak
Erzurum'da tüfekle şaka ölümle bitti! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sonraki Video
Erzurum'da tüfekle şaka ölümle bitti! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar