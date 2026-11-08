60 yıl boyunca deklanşöre bastı! Başkan Erdoğan'ı futbolcuyken de fotoğraflamıştı

İstanbul'da 60 yıl boyunca fotoğrafçılık yapan, “Foto Metin” olarak tanınan Metin Türkmenoğlu, objektifine birbirinden ünlü isimleri sığdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Fatih Terim'e kadar pek çok ismin fotoğrafını çeken Türkmenoğlu, 2023 yılında hayatını kaybetti. Geride bıraktığı binlerce fotoğraf ve meslek anısı ise oğlunun eski dükkânını müzeye dönüştürmesiyle Eyüpsultan'da yaşamaya devam ediyor.