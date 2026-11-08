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Prens Harry'nin kayınpederi gözaltında! Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Prens Harry'nin kayınpederi gözaltında! Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması

İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkındaki suçlamalarla gündeme geldi. ABD'nin Florida eyaletinde FBI tarafından gözaltına alınan 82 yaşındaki Thomas Markle, çocuk istismarı içerikli materyalleri bulundurmakla suçlanıyor. Los Angeles çevresindeki iki depoda yapılan aramalarda şüpheli içerik barındırdığı değerlendirilen 78 materyale el konuldu. Mahkemeye çıkarılan Markle, elektronik kelepçeyle izlenmek şartıyla serbest bırakıldı.

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