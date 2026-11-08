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74 yaşında, yarım asrı aşan ustalık! Babasından öğrendiği at arabası ustalığını yaşatıyor
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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74 yaşında, yarım asrı aşan ustalık! Babasından öğrendiği at arabası ustalığını yaşatıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 74 yaşındaki Salih Yılmaz Beytür, babasından öğrendiği at arabası ustalığını yıllara meydan okuyarak sürdürüyor. 1974 yılında annesinin desteğiyle kendi dükkânını açan Beytür, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına fayton tekeri gönderdi. Teknolojiye ve değişen zamana rağmen mesleğinden vazgeçmeyen usta, 49 yıldır aynı çalışanıyla birlikte üretmeye devam ediyor. Beytür'ün azim ve emek dolu hikâyesi A Haber'in “Bir İnsan Bir Hikâye” programında ekranlara geldi.

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